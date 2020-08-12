Жительницы Альметьевска сразились за титул «Автоледи-2020»

Жительницы Альметьевска приняли участие в десятом, юбилейном конкурсе по автомногоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2020». Организатором конкурса выступила ГИБДД отдела МВД России по Альметьевскому району.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в конкурсе приняли участие 11 женщин. Состязание включало в себя три этапа: на первом автоледи прошли техосмотр своего автомобиля, а на втором сдавали экзамен по правилам дорожного движения (ПДД). Третий этап включал в себя демонстрацию классического скоростного маневрирования.

Участницы получили грамоты, призы и памятные подарки.

Напомним, что ранее для автоледи на парковке казанского ЦУМа появились специальные места. Прокуратура обязала устранить женскую парковку.

