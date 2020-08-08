Российский врач рассказал о работе в Бейруте

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После взрыва в Бейруте заслуженный врач России, директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург Валерий Митиш прибыл с российскими коллегами для помощи ливанским врачам, сообщает RT.



Митиш рассказал о консультировании пострадавших: «Удалось обойти пять госпиталей, осмотреть пациентов, определить самых тяжелых и наметить лечение пациентов, которые находятся в реанимации», — сообщил он. Врач отметил, что трое из пациентов нуждаются в операции. Вид операций уже определен, и их выполнят в ближайшее время сотрудники их бригады совместно с ливанскими коллегами.

По словам Митиша, большинство пострадавших при взрыве в Бейруте получили ранения осколками стекла, немногочисленная группа пострадавших получила травмы тяжелыми предметами.

Врач отметил, что российским специалистам впервые удалось вылететь в Ливан на следующий день после катастрофы. Это стало возможно благодаря содействию Россотрудничества. Ранее на вылет потребовалось бы от четырех до десяти дней.

Ранее «Реальное время» сообщало о причинах катастрофы в Бейруте.