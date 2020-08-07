В Казани суд рассмотрит дело о представлявшемся чиновником Минэкономики мошеннике

Прокуратура РТ утвердила обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемым по делу проходит 41-летний казанец, который представлялся предпринимателям сотрудником Минэкономики.

По версии следствия, в 2017—2018 годах мужчина, встречаясь с бизнесменами, убедил их, что он чиновник. Мошенник предложил предпринимателям получить из бюджета возмещение затрат на закупку оборудования. Взамен он получил от двух компаний 1,7 млн рублей, утверждает прокуратура Татарстана.



В ноябре 2019 года он уже был осужден за мошенничество и незаконную охоту, за что его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Казанец полностью признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гражданские иски по уголовному делу потерпевшие не подавали. Рассмотрит уголовное дело по существу Вахитовский районный суд Казани.

Ранее правоохранители Татарстана возбудили уголовное дело против сотрудницы банка «Открытие», которая подозревается в незаконном присвоении 2,7 млн рублей.