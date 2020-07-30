Глава Следкома по РТ о кадрах: «Я работаю не с теми, кто лично предан, — смотрю на профессиональные качества»

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Кадровые изменения в центральном аппарате Следкома по Татарстану прокомментировал сегодня руководитель управления Валерий Липский. Он объяснил, по какой причине предложил должность своего заместителя полковнику юстиции Марселю Дулкарнееву, ранее работавшему в Башкортостане.



«Марсель Саримович раньше возглавлял отдел процессуального контроля Следственного управления по Республике Башкортостан. Зарекомендовал себя профессиональным сотрудником», — сказал журналистам Липский. «Это одна из моих позиций. Я работаю не с теми людьми, кто лично предан, — смотрю на профессиональные качества. Здесь не важна ни национальность, ни вероисповедание, смотрю на профессиональные качества», — добавил он.

Напомним, Дулкарнеев назначен замруководителя Следкома по РТ приказом Александра Бастрыкина. Сегодня он был официально представлен коллективу.