Новости происшествий

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Глава Следкома по РТ о кадрах: «Я работаю не с теми, кто лично предан, — смотрю на профессиональные качества»

13:03, 30.07.2020
Глава Следкома по РТ о кадрах: «Я работаю не с теми, кто лично предан, — смотрю на профессиональные качества»
Фото: «Реальное время»

Кадровые изменения в центральном аппарате Следкома по Татарстану прокомментировал сегодня руководитель управления Валерий Липский. Он объяснил, по какой причине предложил должность своего заместителя полковнику юстиции Марселю Дулкарнееву, ранее работавшему в Башкортостане.

«Марсель Саримович раньше возглавлял отдел процессуального контроля Следственного управления по Республике Башкортостан. Зарекомендовал себя профессиональным сотрудником», — сказал журналистам Липский. «Это одна из моих позиций. Я работаю не с теми людьми, кто лично предан, — смотрю на профессиональные качества. Здесь не важна ни национальность, ни вероисповедание, смотрю на профессиональные качества», — добавил он.

Напомним, Дулкарнеев назначен замруководителя Следкома по РТ приказом Александра Бастрыкина. Сегодня он был официально представлен коллективу.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленаром Габдурахмановым
Официальные партнеры
  • pic
  • pic

Спецпроекты

Рекомендуем