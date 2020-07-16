С ветерком по городу: обзор лучших недорогих скутеров

Лето — время для беззаботных поездок с ветерком. Особенно в теплую погоду хочется проехаться не в машине, а на мотоцикле или, на худой конец, скутере. Мотоцикл — в большинстве случаев вещь довольно дорогая, да и для него нужны специальные права. Для мопеда права тоже нужны, но для управления им можно не получать специально удостоверение категории М — подойдет и уже имеющееся удостоверение категорий A, B, C и D. На таких условиях можно управлять мопедами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. Мы рассмотрим лучшие недорогие мопеды, относящиеся к такой категории.

Stels Skif

Одна из самых недорогих и простых моделей скутеров. Стоимость ее составляет около 48 тысяч рублей. Двигатель здесь двухтактный — это хуже, чем четырехтактный: более шумный, хуже набирает скорость, менее экономичный. Но зато мопед и дешевле «четырехтактных собратьев». Мощность двигателя составляет 4,5 лошадиной силы, расход составляет 2,5 литра 92-го или 95-го бензина на 100 километров. Колеса у модели 12-го радиуса. Спереди у скутера дисковые тормоза, а сзади — барабанные. Сзади лучше иметь дисковые тормоза, но опять же здесь все «упирается» в цену.

Lifan LF50QT-26

Одна из самых недорогих моделей с четырехтактных двигателем. Стоимость составляет около 60 тысяч рублей — ощутимо больше, чем Stels Skif, но и преимущества тут есть. Мощность двигателя здесь меньше — 3,3 лошадиной силы, как и расход топлива — 2 литра 92-го бензина на 100 километров. Скорость, правда, тут ограничена 45 км/ч, это меньше даже, чем у «Скифа» — тот может разгоняться до 65 км/ч. Зато у «Лифана» побольше колеса — 13-го радиуса, что должно увеличить комфортность езды. Да и выглядит он «посерьезнее», чем «Скиф».

Irbis LX 50

Если скоростей в 40—60 км/ч вам мало, то для начала подумайте еще раз. Мопед — не тот вид транспорта, который может похвастать безопасностью. Если вас это не останавливает — то можно посоветовать модель Irbis LX 50. Она недорогая — стоит около 48 тысяч рублей (а в некоторых магазинах можно найти и за 36 тысяч рублей), при этом максимальная скорость мопеда с двухтактным двигателем мощностью в 4,7 «лошади» составит целых 90 км/ч. Расход топлива на нем составит около 3 литров 92-го бензина на 100 километров. А вот диски здесь стандартные, 12-го радиуса, что меньше, чем у «Лифана».

Sym Orbit 50

Тайваньский производитель Sym, как считается, производит одни из самых надежных для своей цены мопеды. Модель Orbit 50 отличает именно высокая надежность — в тяжелых климатических условиях России они оказываются довольно долговечными. При этом двигатель здесь — с мощностью в 3,5 лошадиной силы, которые позволяют мопеду разогнаться до 65 км/ч при небольшом расходе топлива — 2 литра 92-го бензина на 100 километров. Колеса тут тоже небольшие — 12-го радиуса, а вот стоит заметно подороже предыдущих моделей — около 88 тысяч рублей.

Yamaha Jog RR

Примерно по той же цене — около 90 тысяч рублей — можно купить и одну из простейших моделей японского бренда Yamaha — Jog RR. Двигатель здесь двухтактный, мощность составляет 3,43 л. с., максимальная скорость довольно высокая — 69 км/ч, при этом у скутера совсем небольшой расход топлива — 1,2 литра на 100 километров. Модель считается очень надежной, и для своей категории это — явно один из лучших вариантов. Особо отметим, что от Японии тут не только бренд — производится Jog RR тоже там, что дополнительно свидетельствует о надежности мопеда.

Максим Матвеев