В Казани посадили уроженца Башкирии — хвастался пистолетом в ночном клубе

Фото: "Реальное время"

К 2 годам колонии-поселения приговорил Вахитовский райсуд Казани 31-летнего Дениса Вечтомова, уроженца города Нефтекамск Башкирии. Он признан виновным в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов.



Судом установлено, что 14 ноября 2019 года, под утро Вечтомова в нетрезвом виде задержали в ночном заведении «Heart Club» на улице Баумана. Охранники клуба получили информацию от посетителей, что этот клиент демонстрировал им пистолет, переделанный из газового в боевой.

Пистолет калибра 9 мм и четыре патрона к нему изъяли, Вечтомова задержали прибывшие на место сотрудники полиции. В ходе расследования этой истории выяснилось — на момент совершения преступления Вечтомов должен был отбывать условный срок за угон по приговору Челябинского суда.

В Вахитовском суде обвиняемый в незаконном обороте оружия полностью признал вину. Со слов Вечтомова, пистолет он получил у неустановленного водителя, с которым ездил в Чебоксары и Казань, а в ночном клубе доставал его, чтобы похвастаться в компании.

Приговор уже вступил в силу.