Аналитики назвали регионы с самым дорогим новым жильем

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самые дорогие квартиры на первичном рынке жилья ожидаемо оказались в Москве. Средняя стоимость одного квадратного метра в столице составляет 214,3 тысячи рублей.

Далее следуют Сахалинская область и Санкт Петербург, где за один «квадрат» в новостройке придется отдать в среднем 122,9 и 118,7 тысячи соответственно, сообщает RT.

Замыкают пятерку лидеров Приморский край (99,9 тысячи рублей) и Магаданская область (94,5 тысячи рублей).

Наиболее низкие цены зафиксированы в Кабардино-Балкарии (29,7 тыс. рублей), Дагестане (32 тыс.), Калмыкии (33 тыс.), Северной Осетии (34,5 тыс.) и Карачаево-Черкесии (36 тыс.).

Напомним, средняя стоимость 1 кв.м в Казани составляет 86,6 тысячи рублей. «Реальное время» проанализировало ситуацию на первичном рынке жилья в столице Татарстана.