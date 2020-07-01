Россияне реже стали покупать мороженое и квас
Этим летом россияне стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом говорят данные исследования компании «Такском».
Аналитики заметили, что с 1 по 22 июня продажи кваса и мороженого сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, квас стал меньше продаваться на 15%, а продажи мороженого упали на 8%.
При этом средняя цена за напиток выросла на 7% и составляет 67 рублей, а цена мороженого выросла за год на 14%, передает RT.
Ранее полиция Казани задержала местного жителя, который подозревается в краже из магазина. По предварительным данным, он похитил 200 упаковок мороженого.
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