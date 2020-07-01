Россияне реже стали покупать мороженое и квас

Фото: Максим Платонов

Этим летом россияне стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом говорят данные исследования компании «Такском».

Аналитики заметили, что с 1 по 22 июня продажи кваса и мороженого сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, квас стал меньше продаваться на 15%, а продажи мороженого упали на 8%.

При этом средняя цена за напиток выросла на 7% и составляет 67 рублей, а цена мороженого выросла за год на 14%, передает RT.

Ранее полиция Казани задержала местного жителя, который подозревается в краже из магазина. По предварительным данным, он похитил 200 упаковок мороженого.

