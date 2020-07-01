На Сахалине уроженца Узбекистана осудили за финансирование терроризма

В Сахалинской области суд признал местного жителя виновным в финансировании терроризма. Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

Установлено, что в октябре — декабре 2018 года уроженец Узбекистана перевел запрещенной в РФ международной террористической организации 24 600 рублей, передает sakhalin.info. Деньги мужчина переводил через платежные терминалы, на номер телефона, привязанный к QIWI-кошельку.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В мае вступил в силу приговор жителю Татарстана, причастному к финансированию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).