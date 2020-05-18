Вступил в силу приговор жителю Татарстана, причастному к финансированию ИГ*

Жителя Татарстана Кутлубаева М.Б. 1982 г. р. осудили за причастие к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РТ.

В 2018 году злоумышленник через мессенджер Telegram связался с участником боевых действий в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Далее он перечислил группировке 19 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

В январе 2020 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал Кутлубаева виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.



*Международная террористическая организация «Исламское государство» признана террористической, ее деятельность в России запрещена.