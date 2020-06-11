Клиенты Сбербанка пожаловались на списание путинских выплат в счет долгов

Клиенты Сбербанка пожаловались на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе кредитной организации в свою очередь заявили, что проверяют данные жалобы пользователей.

Там отметили, что такие случаи не системные. По каждому из них проводится проверка и предоставляется ответ.

В Сбербанке отметили, что существует система идентификации соцвыплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии. Она обеспечивает правильное исполнение взысканий по судебному производству, передает «РИА Новости».

В начале июня пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов жаловались на невозможность перевода денег через приложение Сбербанка. Позже в банке отчитались об устранении неполадок.

