Прокуратура РТ направила в суд дело «черного банка» с оборотом 247 млн рублей

Двух жительниц Альметьевского района будут судить за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы. Общий оборот «обнального банка» следствие оценило в 247 млн рублей, а извлеченную прибыль — в 12 млн рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Обвинительное заключение утверждено в центральном аппарате надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2014—2018 годах обвиняемые через три подконтрольные фирмы в Альметьевске занимались кассовым обслуживанием, переводом и инкассацией средств по поручению граждан и юрлиц. И брали до 17% от каждой операции за незаконные услуги.

Давать показания в ходе предварительного следствия обвиняемые отказались.