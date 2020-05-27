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Прокуратура РТ направила в суд дело «черного банка» с оборотом 247 млн рублей

13:41, 27.05.2020
Прокуратура РТ направила в суд дело «черного банка» с оборотом 247 млн рублей
Фото: amur.info

Двух жительниц Альметьевского района будут судить за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы. Общий оборот «обнального банка» следствие оценило в 247 млн рублей, а извлеченную прибыль — в 12 млн рублей с лишним, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Обвинительное заключение утверждено в центральном аппарате надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2014—2018 годах обвиняемые через три подконтрольные фирмы в Альметьевске занимались кассовым обслуживанием, переводом и инкассацией средств по поручению граждан и юрлиц. И брали до 17% от каждой операции за незаконные услуги.

Давать показания в ходе предварительного следствия обвиняемые отказались.

ПроисшествияБизнесОбществоЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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