Главой правления банка «Зенит» стал Александр Тищенко

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

Главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко 15 мая был назначен на должность председателя правления. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Напомним, что собрание акционеров подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» на внеочередном собрании 24 января приняло решение о прекращении с 25 января полномочий Олега Машталяра на посту председателя правления в связи с расторжением трудового договора. Он возглавлял банк с ноября 2017 года в период смены мажоритарного акционера и менеджмента. Одновременно акционеры избрали и назначили Александра Тищенко на должность председателя правления банка.

Назначение Тищенко согласовал Центробанк. Также одним из обязательных условий этого стало и завершение присоединения дочерних банков.