В Заинске молодая мать пьяной заснула на новорожденном ребенке

В Татарстане 23-летняя жительница города Заинска подозревается в истязании дочери. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по РТ.

По версии следствия, в марте 2020 года женщина родила дочь. После выписки из больницы она не ухаживала за ребенком: не мыла ее, плохо кормила.

В мае подозреваемая пригласила к себе домой подруг, выпила с ними, после чего ушла спать с дочерью. Через какое-то время соседка обнаружила женщину спящей в кровати на новорожденной. Она достала ребенка из-под матери и позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место врачи зафиксировали на теле ребенка гематомы.

Женщина признала причастность к преступлению. Девочка лежит в больнице под наблюдением врачей.

В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).