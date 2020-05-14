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АСВ готово потратить на банкротство банка «Камский горизонт» еще почти 5 млн рублей

03:21, 14.05.2020
АСВ готово потратить на банкротство банка «Камский горизонт» еще почти 5 млн рублей
Фото: chelny-izvest.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий челнинского банка «Камский горизонт» сообщило о предложенной комитету кредиторов смете расходов на II квартал 2020 года. За 3 месяца предполагается потратить 4,9 млн рублей.

Комитет эту смету не принял, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, на ближайших торгах предполагается выручить 4,3 млн рублей. С молотка «конкурсник» планирует пустить две квартиры.

Банк «Камский горизонт» был признан банкротом в январе 2017 года. В декабре 2018 года суд арестовал бывших руководителей кредитной организации.

ЭкономикаБанки Татарстан
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