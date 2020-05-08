Житель Белгородской области из мести похитил казанца на парковке и вымогал у него деньги

В следственном отделе по Ново-Савиновскому району Казани СУ СК России по РТ завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Белгородской области, обвиняемого в совершении преступлений по статьям: незаконное лишение свободы, вымогательство в особо крупном размере, разбой и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

По версии следствия, в 2019 году мужчина вложил денежные средства в размере $50 тысяч в финансовый проект в интернете, обещавший ежемесячные выплаты в размере 10%.

Долгожданной прибыли мужчина не получил, а сам проект закрылся. Позже злоумышленник выяснил, что к продвижению проекта имеет отношение 32-летний казанец.

В связи с этим в августе прошлого года он переехал в Казань и устроился работать водителем такси, одновременно выясняя маршруты передвижения потерпевшего. 17 января 2020 года под видом дворника злоумышленник подкараулил мужчину на парковке по улице Лаврентьева, избил, надел наручники и усадил в его автомобиль «Ауди А7», после чего привязал к сиденью колготками.

Угрожая ножом, мужчина стал требовать у потерпевшего назвать данные руководства проектом, а также передать ему $250 тысяч или 15 млн рублей. В противном случае преступник обещал расправиться с ним и его семьей.

Пострадавший согласился отдать ему деньги, после чего обвиняемый сел за руль автомобиля потерпевшего и проехал несколько кварталов. После этого он вышел, похитив при этом 21 тыс. рублей и видеорегистратор.

Свою вину мужчина признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СК РФ по РТ.