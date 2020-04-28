Айдар Булатов: «10% опрошенных нами предпринимателей решили закрыть свой бизнес»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанский бизнесмен, основатель проекта «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов рассказал в Госдуме о каждом десятом предпринимателе, решившем закрыть бизнес.

На онлайн-заседании рабочей группы Госдумы по снижению издержек бизнеса Булатов рассказал, что, по его данным, больше половины организаций не работают, у остальных снижаются выручка и доходы. Только около 15% бизнесов чувствуют себя комфортно.

Также, по словам Булатова, 10% предпринимателей приняли решение закрыть свой бизнес, только 30% ничего не делают, а большая часть опрошенных ищет сейчас пути спасения своего бизнеса.

«По объявленным мерам: больше половины участников опроса заинтересованы в отсрочке арендных платежей, налоговых и кредитных каникулах; далее по степени важности — снижение страховых взносов; только 20% предпринимателей рассматривают получение беспроцентного кредита на зарплату», — констатировал бизнесмен.

Ранее уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев призвал приравнять самозанятых к малому бизнесу.

