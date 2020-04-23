В Госсовете представили регламент работы депутатов на период удаленки
Депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин представил проект закона по регламенту работы Госсовета РТ на время специальных режимов.
В период действия предусматривается проведение заседаний парламента в режиме телекоммуникационной связи. Приглашенные могут принимать участие в дистанционной форме, трансляция будет осуществляться на официальном сайте Госсовета.
Голосование по всем вопросам в подобных исключительных ситуациях будет опросным.
Ранее «Реальное время» сообщало, что сессия Госсовета Татарстана пройдет в удаленном формате.
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