В Госсовете представили регламент работы депутатов на период удаленки

Фото: скриншот трансляции

Депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин представил проект закона по регламенту работы Госсовета РТ на время специальных режимов.

В период действия предусматривается проведение заседаний парламента в режиме телекоммуникационной связи. Приглашенные могут принимать участие в дистанционной форме, трансляция будет осуществляться на официальном сайте Госсовета.

Голосование по всем вопросам в подобных исключительных ситуациях будет опросным.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сессия Госсовета Татарстана пройдет в удаленном формате.

