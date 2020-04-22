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В Челнах мужчина пытался похитить незнакомую девочку: их задержали по пути на дачу

11:37, 22.04.2020
В Челнах мужчина пытался похитить незнакомую девочку: их задержали по пути на дачу
Фото: оперштаб РТ (архив)

В Набережных Челнах мужчина пытался похитить девятилетнюю девочку. Подозрительную машину остановил патруль по дороге в садовое общество. Выяснилось, что мужчина и девочка не знакомы.

По данным Chelny-biz.ru, 19 апреля 28-летний водитель Lada Priora насильно затолкал девятилетнюю девочку в машину и пытался увезти в сторону садовых обществ. В ходе патрулирования машину заметили на дороге к СНТ «Юбилейный».

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего». Мужчина является безработным и свою вину не признает.

Происшествия Татарстан
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