В Челнах мужчина пытался похитить незнакомую девочку: их задержали по пути на дачу

Фото: оперштаб РТ (архив)

В Набережных Челнах мужчина пытался похитить девятилетнюю девочку. Подозрительную машину остановил патруль по дороге в садовое общество. Выяснилось, что мужчина и девочка не знакомы.

По данным Chelny-biz.ru, 19 апреля 28-летний водитель Lada Priora насильно затолкал девятилетнюю девочку в машину и пытался увезти в сторону садовых обществ. В ходе патрулирования машину заметили на дороге к СНТ «Юбилейный».

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего». Мужчина является безработным и свою вину не признает.