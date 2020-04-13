Стали известны подробные данные о новых заболевших в Татарстане

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Среди 11 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции только двое госпитализированы. Остальные 9 пациентов лечатся на дому, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Трое пациентов выявлено в Казани, по двое — в Пестрецах и Высокой горе, один — в Азнакаево и три — в Набережных Челнах.

Детей среди заболевших нет. Возраст пациентов:

от 18 до 30 — 2,

от 30 до 50 — 5,

от 50 до 60 — 3,

от 60 до 70 — 1,

от 70 до 80 — 0.

Четыре случая заболевания — завозные. Семь — близкие контакты с заболевшими.

