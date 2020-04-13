Новости общества

12:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стали известны подробные данные о новых заболевших в Татарстане

10:55, 13.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Стали известны подробные данные о новых заболевших в Татарстане
Фото: архив

Среди 11 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции только двое госпитализированы. Остальные 9 пациентов лечатся на дому, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Трое пациентов выявлено в Казани, по двое — в Пестрецах и Высокой горе, один — в Азнакаево и три — в Набережных Челнах.

Детей среди заболевших нет. Возраст пациентов:
от 18 до 30 — 2,
от 30 до 50 — 5,
от 50 до 60 — 3,
от 60 до 70 — 1,
от 70 до 80 — 0.

Четыре случая заболевания — завозные. Семь — близкие контакты с заболевшими.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров