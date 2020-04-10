Агрохолдинг «Комос Групп» частично приостановил экспорт из-за коронавируса

Агрохолдинг «Комос Групп» из Удмуртии, куда в том числе входит Казанский молочный комбинат, приостановил отгрузки на экспорт некоторых видов продукции из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это агрохолдинг в феврале — марте отправил 120 т мясной продукции ООО «Восточный» в Монголию, а также партию мороженого под брендами «Село Зеленое» и «Топтыжка» общим весом 26 тонн в Китай.

«В то же время нам пришлось перенести часть поставок, например молока и яйца, на более поздний срок, даже учитывая растущий спрос на эти товарные категории», — сообщил управляющий акционер «Комос Групп» Андрей Шутов (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, обанкротившийся Казанский молочный комбинат был выкуплен холдингом «Комос групп» в 2017 году. Общий объем инвестиций на 2017—2021 годы запланирован в сумме 3,5 млрд рублей. В июле этого года молочный комбинат открыли после модернизации.