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Две женщины и ребенок пострадали в аварии в Башкирии

09:07, 22.03.2020
Две женщины и ребенок пострадали в аварии в Башкирии
Фото: @gibdd_rb

В Башкирии в аварии с участием Daewoo Matiz пострадали две женщины и маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Столкновение произошло 21 марта в Белорецком районе. На 209-м км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись встречные ВАЗ-2114 под управлением 24-летнего жителя Белорецка и Daewoo Matiz, за рулем которого находился 32-летний местный житель. В результате пострадали 31-летняя пассажирка ВАЗа и двое пассажиров иномарки — 38-летняя женщина и ее 6-летний сын.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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