СМИ: Ozon отказался от нескольких тысяч постаматов

Онлайн-ретейлер Ozon, несмотря на повышенный спрос на покупку товаров через интернет, решил отказаться от доставки заказов в несколько тысяч постаматов сторонних компаний, в их числе PickPoint, «Халвы» и TelePort.

Для партнеров Ozon данное решение было неожиданным.

Как объяснили в компании, решение связано с тем, что большинство партнерских точек либо находятся рядом с постаматами, либо с пунктами выдачи.

«Предлагая выдачу в партнерских постаматах, мы размываем для клиента представление о нашем бренде, усложняем для него навигацию и клиентский опыт», — сообщила «Коммерсанту» директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

Она уточнила, что существующего количества собственных постаматов компании хватит, чтобы обеспечивать посылками даже в период повышенного спроса.

Партнерская сеть PickPoint и «Халвы» включает примерно 6,5 тыс. постаматов, TelePort — около 450 постаматов. У Ozon, по данным издания, более 8 тыс. постаматов.



Ранее сообщалось, что Ozon установил автоматизированные пункты выдачи заказов на двух станциях метро в Казани.

