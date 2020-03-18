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СМИ: Ozon отказался от нескольких тысяч постаматов

09:21, 18.03.2020
СМИ: Ozon отказался от нескольких тысяч постаматов
Фото: flickr.com

Онлайн-ретейлер Ozon, несмотря на повышенный спрос на покупку товаров через интернет, решил отказаться от доставки заказов в несколько тысяч постаматов сторонних компаний, в их числе PickPoint, «Халвы» и TelePort.

Для партнеров Ozon данное решение было неожиданным.

Как объяснили в компании, решение связано с тем, что большинство партнерских точек либо находятся рядом с постаматами, либо с пунктами выдачи.

«Предлагая выдачу в партнерских постаматах, мы размываем для клиента представление о нашем бренде, усложняем для него навигацию и клиентский опыт», — сообщила «Коммерсанту» директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина.

Она уточнила, что существующего количества собственных постаматов компании хватит, чтобы обеспечивать посылками даже в период повышенного спроса.

Партнерская сеть PickPoint и «Халвы» включает примерно 6,5 тыс. постаматов, TelePort — около 450 постаматов. У Ozon, по данным издания, более 8 тыс. постаматов.

Ранее сообщалось, что Ozon установил автоматизированные пункты выдачи заказов на двух станциях метро в Казани.

БизнесРозничная торговляОбщество
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