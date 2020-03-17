В мэрии Казани дали рекомендации по посещению парков в связи с коронавирусом

Дирекция парков и скверов Казани, входящая в структуру Управления культуры исполкома города, дала рекомендации при посещении парков и скверов города.

«Общественные пространства остаются самыми безопасными местами для ваших прогулок и отдыха», — говорится в сообщении дирекции в официальном аккаунте в «Инстаграме».

В организации призвали соблюдать дополнительные меры безопасности при посещении детских и спортивных площадок, потому как вирусы задерживаются на металлических предметах.

В дирекции рекомендуют мыть руки после посещения мест массового скопления людей, общественного транспорта, перед приемом пищи и после него, а также пользоваться антисептиком.

Отмечается, что в парках сейчас введен специальный санитарный режим: во всех бесплатных туалетах в парках есть антибактериальное мыло, а металлические поверхности (ручки, турники и детские площадки) теперь чаще обрабатывают.

Ранее крупные российские онлайн-кинотеатры, такие как Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением коронавируса нового типа.

