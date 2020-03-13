Для поиска иностранных активов «Татфондбанка» предложили нанять компанию

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило нанять юридическую компанию для поиска иностранных активов за счет конкурсной массы «Татфондбанка».

Кредиторы обсуждали этот вопрос на заседании 10 марта, однако решение не было принято, говорится в сообщении на сайте организаций.

Отметим, что АСВ уже не раз нанимало компании для поиска иностранных активов банков-банкротов и их бенефициаров.

Так, с помощью юристов агентство обнаружило зарубежные активы бенефициаров «Межпромбанка» и «Внешпромбанка». Доходы от их продажи направили в конкурсную массу этих организаций.

Ранее АСВ как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о продлении срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди. Теперь завершить выплаты планируется 2 сентября.

