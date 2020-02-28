АСВ продлило сроки расчетов с кредиторами «Татфондбанка»

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о продлении срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди. Теперь завершить выплаты планируется 2 сентября.

Требования кредиторов первой очереди составляют 40% от общей суммы установленных требований, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

В январе АСВ отчитывалось о выплатах кредиторам «Татфондбанка», и выяснилось, что за два года агентство погасило только 20% требований. На их погашение было направлено 28,7 млрд рублей.