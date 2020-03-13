«Анкор Банк» продал с торгов акции структур «Газпрома»

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

«Анкор Банк» продал на торгах акции структур «Газпрома». Организатор торгов — АО «Российский аукционный дом».



Так, 0,546% акций АО «Газпром газораспределение Брянск» были проданы бизнесмену из Москвы за 1,8 млн рублей.

Еще 0,005% акций ОАО «Обьнефтегазгеология» за 452,3 тыс. рублей ушли предпринимателю из Курганской области.

Кроме того, были признаны несостоявшимися торги по продаже 0,136% акций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» и 100% паев ЗПИФН «Фонд — Городская недвижимость», следует из информации, размещенной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Анкор Банка» сообщило о результатах торгов по продаже имущества кредитной организации. Продать удалось принадлежавший банку Mercedes Benz S350 4 matic.

