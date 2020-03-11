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В «ЮВТ Аэро» прокомментировали закрытие рейса Казань-Калининград

21:16, 11.03.2020
В «ЮВТ Аэро» прокомментировали закрытие рейса Казань-Калининград
Фото: realnoevremya.ru

Коммерческий директор «ЮВТ Аэро» Станислав Козленко прокомментировал информацию о том, что авиакомпания закрыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Калининграда в Казань, а авиасообщение между городами будет прекращено с 25 марта.

По его словам, данный рейс не выполняется с 1 января 2020 года из-за его невключения в перечень субсидируемых. Козленко отметил, что на софинансирование рейса Татарстан и Калининградская область должны были выделить по 25%. Однако последний регион не подтвердил свое участие в субсидировании, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

«ЮВТ Аэро» выполняла полеты по маршруту Калининград — Казань дважды в неделю с осени 2017 года.

БизнесТранспорт Татарстан
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