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С 25 марта будет прекращено регулярное сообщение между Калининградом и Казанью

17:35, 11.03.2020
С 25 марта будет прекращено регулярное сообщение между Калининградом и Казанью
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» закрыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Калининграда в Казань. Авиасообщение между городами будет прекращено с 25 марта.

«ЮВТ Аэро» выполняла полеты по маршруту Калининград — Казань дважды в неделю с осени 2017 года. Стоит отметить, что прямых авиарейсов от других авиакомпаний на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что маршрут Казань — Калининград не вошел в перечень субсидируемых направлений.

Общество Татарстан
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