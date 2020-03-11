С 25 марта будет прекращено регулярное сообщение между Калининградом и Казанью

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» закрыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Калининграда в Казань. Авиасообщение между городами будет прекращено с 25 марта.

«ЮВТ Аэро» выполняла полеты по маршруту Калининград — Казань дважды в неделю с осени 2017 года. Стоит отметить, что прямых авиарейсов от других авиакомпаний на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что маршрут Казань — Калининград не вошел в перечень субсидируемых направлений.