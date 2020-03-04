Три в одном: «Татнефть» завершает слияние своей банковской группы

Фото: пресс-служба банка «Зенит»

«Зенит» присоединит еще два банка

Как стало известно «Реальному времени», «Татнефть» утвердила договор о присоединении к банку «Зенит» ПАО «Спиритбанк» и АО «Зенит Сочи». Таким образом, компания продолжила консолидацию банковской группы под единым брендом.

От имени «Зенита» этот договор подпишет Михаил Степанов, официально сообщает «Татнефть» — основной акционер упомянутых банков. На Степанова сейчас возложено временное исполнение обязанностей предправления.



Предполагается, что после слияния банков председателем правления официально станет Александр Тищенко, кандидатуру которого акционеры утвердили еще в январе этого года.



Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что «Зенит» будет придерживаться консервативной политики и откажется от «агрессивного кредитования». Фото Максима Платонова

Как идет консолидация банковского бизнеса «Татнефти»

Напомним, что в банковскую группу «Татнефти» входили пять банков: банк «Зенит», «Липецккомбанк», «Спиритбанк», банк «Зенит Сочи» и банк «Девон-Кредит». Теперь же все они объединятся под вывеской «Зенита». «Татнефть» ранее уже заявляла о планах объединить все свои банковские активы. Называли и срок — середина 2020 года.

Процесс по присоединению «Девон-Кредита» и «Липецккомбанка» фактически стартовал в сентябре 2019 года — тогда у «Девон-Кредита» по заявлению самого банка отозвали лицензию на ряд операций.

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов уже рассказывал о новой стратегии для объединенного банка. Он сообщил, что «Зенит» будет придерживаться консервативной политики и откажется от «агрессивного кредитования».

В свою очередь зампред правления «Зенита» Илья Поз называл среди плюсов объединения банков расширение сети офисов и упрощение процессов. Фото gor-gid.ru

«Мы приняли для себя консервативную политику, ограничивая амбиции, чтобы не было сюрпризов. Мы не будем проводить размещения, выдавать кредиты, не убедившись в безопасности для акционеров. Никаких рисков!» — сказал глава «Татнефти».

В свою очередь зампред правления «Зенита» Илья Поз называл среди плюсов объединения банков расширение сети офисов и упрощение процессов.

«Расширится сеть офисов, появятся новые технологичные продукты и услуги, скорость обработки запросов вырастет, значительно улучшится сервис. А главное — эти изменения не потребуют от клиентов каких-либо дополнительных действий и посещения точек продаж», — перечислил он преимущества в интервью «Реальному времени».

Машталяр официально покинул «Зенит» в январе этого года. Фото bankir.ru

Уход Олега Машталяра

Параллельно с этими процессами сменилось оперативное руководство и в «Зените».

С 2017 года предправления банка был Олег Машталяр — он пришел в «Зенит» вскоре после того, как «Татнефть» нарастила долю прямого владения в нем до 62,7%. К тому моменту банк несколько лет подряд генерировал убытки. Однако по итогам 2018 года банк вышел на положительный финансовый результат (прибыль в размере 0,2 млрд рублей). В связи с характером проделанной работы в СМИ Машталяра называли «антикризисным менеджером» банка.



Машталяр официально покинул «Зенит» в январе этого года. Он перешел в «Совкомбанк» на должность советника предправления. Тогда же новым председателем правления «Зенита» и в перспективе всей банковской группы назначили Александра Тищенко. Однако решение об этом назначении вступит в силу после получения положительного ответа Центробанка и завершения реорганизации в форме присоединения ПАО «Спиритбанк» и АО «Банк Зенит Сочи» к «Зениту».



Евгений Калашников