Маганов рассказал о будущем банка «Зенит»

Банк «Зенит» перестанет проводить агрессивную кредитную политику на финансовом рынке, сосредоточившись на консервативных безрисковых операциях. Об этом заявил сегодня глава «Татнефти» (компания контролирует банк «Зенит») Наиль Маганов на итоговой пресс-конференции в Альметьевске.

«Мы приняли для себя консервативную политику, ограничивая амбиции, чтобы не было сюрпризов. Мы не будем проводить размещения, выдавать кредиты, не убедившись в безопасности для акционеров. Никаких рисков!» — заявил Маганов.

Напомним, что по итогам 2019 год банк получил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 млрд рублей, что в 13 раз больше 2018 года.