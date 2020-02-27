В Челнах эвакуировали торговый центр из-за пригоревшей пищи

В Челнах из-за пригоревшей пищи эвакуировали ТЦ «Сити Молл».

Сообщение о том, что в торговом комплексе произошло задымление, поступило в экстренные службы сегодня вечером.

Персонал эвакуировал 150 посетителей еще до появления первых расчетов.

Оказалось, на первом этаже здания в помещении клининговой компании в микроволновой печи пригорела пища, из-за чего произошло легкое задымление.

После проверки ТЦ продолжил работу в штатном режиме, передает «Татар-информ».

Ранее из торгово-развлекательного центра «Мега» в Казани эвакуировали 1200 человек по причине короткого замыкания.

