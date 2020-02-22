Бывший главный федеральный инспектор по Татарстану: «В республике многое переведено на ручное управление»

В Татарстане многое переведено на ручное управление. Об этом в интервью рассказал экс-замминистра МВД по РТ, бывший главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.

«Здесь вопросы не решаются по какой-то аналогии. Рустам Нургалиевич не просто в теме всех вопросов, он вникает в каждый из них. Для него нет понятия мелочей. Во многом благодаря этому мне было намного легче работать, чем моим коллегам в других регионах», — сказал он.

По его словам, полпред в ПФО Михаил Бабич основной задачей ставил не нарушить паритет между региональными и федеральными структурами.

«На всех уровнях обозначается, что Татарстан — это особый регион и в политическом, и в экономическом плане. Где-то он является не просто лидером, а первопроходцем во многих вещах, проявляет собственную инициативу, идет своим путем», — отметил Тимерзянов.

13 января стало известно, что полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров освободил от должности главного федерального инспектора по Татарстану Рената Тимерзянова. Временно его обязанности будет исполнять Алексей Симонов.