В Казани осудят двоих полицейских, подкинувших самодельное оружие покойному

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего начальника отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОП «Горки» УМВД России по Казани и 25-летней дознавательницы.

Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и «Подкуп или принуждение к даче показаний». Дело направили в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в сентябре 2018 года руководство отдела полиции «Горки» поручило подчиненным найти граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. В итоге полицейские нашли мужчину 1973 года рождения. Начальник отделения, зная, что он скончался за неделю до этого, приобрел самодельный револьвер, спрятал его в квартире покойного под матрасом, а затем инициировал проведение обыска.

После нахождения оружия дознавательница возбудила уголовное дело по факту незаконного оборота и изготовления огнестрельного оружия. Начальник отделения поручил ей провести дознание без должного изучения обстоятельств и нашел трех местных жителей, которые дали показания о том, что они якобы видели в квартире покойного оружие. Дознавательница сфальсифицировала постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого. Свою вину полицейские не признали.