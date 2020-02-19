Соцсети: на трассе в Татарстане ветер снес в кювет грузовую «Газель»

На трассе в Лениногорском районе в аварию попал грузовой автомобиль «Газель». Фотографии последствий аварии опубликовали накануне в социальных сетях: на них видно, как автомобиль завалился набок и упал в кювет.

«Сильный боковой ветер, видимость плохая», — сообщил пользователь, выложивший фото.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Как показывает практика, эвакуировать автомобиль, попавший в аварию в таких условиях, может быть затруднительно. Так, в этом месяце сообщалось, что грузовая фура пролежала на обочине три дня после схожей аварии.