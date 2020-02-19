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Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до +3 градусов

05:33, 19.02.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до +3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 19 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, метель. На дорогах сохранится гололедица, накат, снежная каша.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +3°С. В Казани возможно от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от 0°С до +2°С.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Татарстане.

Общество Татарстан
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