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Происшествия

На въезде в Казань перевернулся Daewoo Matiz

08:18, 11.02.2020
На въезде в Казань перевернулся Daewoo Matiz
Фото: KZN.RU

Сегодня утром на въезде в Казань по Оренбургскому тракту перевернулся автомобиль Daewoo Matiz. Об этом «Реальному времени» сообщила очевидица аварии, едва не ставшая участницей ДТП.

«Уже подъезжала к буковке «М», как на встречной полосе Matiz желто-зеленого цвета за что-то зацепился, перевернулся и вылетел на разделительную полосу. Возможно, у автомобиля лопнуло колесо. Она едва не влетела в меня, я едва увернулась, так стало страшно. Я хотела вернуться, муж убедил, что там уже остановились все, кто может», — рассказала читательница Евгения.

Информация о пострадавших уточняется.

ПроисшествияАвто Татарстан
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