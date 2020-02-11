На въезде в Казань перевернулся Daewoo Matiz

Сегодня утром на въезде в Казань по Оренбургскому тракту перевернулся автомобиль Daewoo Matiz. Об этом «Реальному времени» сообщила очевидица аварии, едва не ставшая участницей ДТП.

«Уже подъезжала к буковке «М», как на встречной полосе Matiz желто-зеленого цвета за что-то зацепился, перевернулся и вылетел на разделительную полосу. Возможно, у автомобиля лопнуло колесо. Она едва не влетела в меня, я едва увернулась, так стало страшно. Я хотела вернуться, муж убедил, что там уже остановились все, кто может», — рассказала читательница Евгения.



Информация о пострадавших уточняется.