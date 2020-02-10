МЧС ищет очевидцев пожара в Дербышках, произошедшего 26 декабря 2019 года

Фото: кадр видео из соцсети

Дознаватели Госпожнадзора ищут очевидцев пожара в Дербышках, произошедшего 26 декабря 2019 года в беседке по адресу Казань, пос. Дербышки, ул. Тополевая, 2а.

По имеющимся записям с камер видеонаблюдения установлено, что двое неустановленных лиц мужского пола разжигают открытый огонь в деревянной беседке, после чего происходит возгорание.

МЧС просит откликнуться очевидцев пожара в беседке. Необходима информация о лицах, причастных к совершению данного происшествия. Телефон для круглосуточной связи: 8(843) 223-95-61. Анонимность гарантируется, сообщает МЧС по РТ.

Ранее начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин прокомментировал критику казанцев, которые обвинили пожарных в медлительности при возгорании детской площадки в Дербышках. Он заявил, что пожарные были на месте через 2 минуты после сообщения, что в условиях вечерних пробок весьма неплохой показатель.