МЧС по РТ опровергло обвинение в том, что пожарные поздно приехали в Дербышки

Фото: кадр видео из соцсети

Начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин прокомментировал критику казанцев, которые обвинили пожарных в медлительности при возгорании детской площадки в Дербышках. Он заявил, что пожарные были на месте через 2 минуты после сообщения, что в условиях вечерних пробок весьма неплохой показатель.

«В 18.58 поступило сообщение о возгорании беседки на улице Тополевая, 2. Уже через две минуты пожарные прибыли к месту вызова. Через шесть минут возгорание было ликвидировано», — прокомментировал Родыгин корреспонденту «Реального времени».

Родыгин отметил, что пожарная часть находится не в 100 метрах, как комментировал автор, а в 700. Подразделениям необходимо проехать четыре поворота. А при такой критике пожарных на месте даже никто не встретил, чтобы помочь быстрее добраться к месту.

«Особо хочется отметить уровень воспитания и культуры комментариев этого «народного корреспондента», но обсуждать его из этических соображений не будем. Предлагаю сказать ему это пожарным в лицо. Но при разговоре глаза в глаза такие «комментаторы» обычно трусливо молчат. Ничуть не удивлюсь, если эти «очевидцы» имеют более тесную связь с возникновением возгорания», — подытожил Родыгин.

Напомним, что в жилом массиве Дербышки в Казани горела детская площадка. Полыхающую конструкцию сняли на видео местные жители.