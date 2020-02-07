Верховный суд РТ согласился с ограничением срока уголовных чтений лидера справороссов

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Сегодня вступило в силу решение Приволжского райсуда Казани об установлении обвиняемой Рушание Бильгильдеевой и ее адвокатам предельного срока для ознакомления с материалами дела. Такое решение райсуд вынес еще в декабре, но лишь сегодня Верховный суд Татарстана узаконил его.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ, апелляционная инстанция рассмотрела и отклонила жалобы обвиняемой главы реготделения «Справедливой России» и ее защитников.

Между тем предельный срок уголовных чтений Бильгильдеевой истек еще 1 февраля.

Напомним, бизнес-леди обвиняют в мошенничестве на 33 млн рублей с реализацией земельных участков и подводом коммуникаций к ним.