Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету

Система противовоздушной обороны Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету и сбила его. Об этом на пресс-конференции заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

По его словам, цель была на расстоянии 19 километров. Решение о том, сбивать или нет самолет, принимал оператор системы ПВО за 10 секунд и он «сделал плохой выбор». При этом военные предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по американской базе в Ираке.

Также Хаджизаде объяснил, почему руководство гражданской авиации Ирана отрицало, что Boeing был сбит. Это связано с тем, что Генштаб получил сведения о причинах крушения в день катастрофы, но не уведомил авиационные власти.

Командующий подчеркнул, что КСИР несет полную ответственность за произошедшее и согласится с любым решением в отношении виновных, пишет «РИА Новости».

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский Boeing был сбит в результате попадания ракеты. По его словам, трагедия произошла из-за человеческой ошибки.

Утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.