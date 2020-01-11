Иранские военные признали, что сбили украинский боинг

Фото: Википедия

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский боинг был сбит в результате попадания ракеты.

Согласно сообщению, трагедия произошла из-за человеческой ошибки.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: Человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал министр в Twitter.

Зариф также привел соболезнования семьям жертв катастрофы.

Ранее Иран категорически опровергал данную версию, объясняя, что ракетные удары в ответ на убийство Касем Сулеймани по военным базам США завершились раньше.

Напомним, утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.