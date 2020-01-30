Приставы опровергли информацию, что распылили в квартиру жительницы Нижнекамска перцовый баллончик

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану опровергли информацию о том, что приставы распылили газовый баллончик в квартиру одной из должниц.

Ранее жительница Нижнекамска пожаловалась на превышение полномочий судебных приставов. Она написала в соцсети, что приставы распылили ей через дверной глазок перцовый баллончик.

«Спецсредства в виде газового баллончика судебными приставами не применялись. О каждом случае применения спецсредств докладывается в дежурную часть. Спецсредства сдаются после исполнительных действий и подлежат проверке», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы УФССП по РТ Лилия Халимова.

По данным ведомства, накануне утром судебные приставы вышли по адресу проживания лишенной родительских прав женщины с целью исполнения решения суда о взыскании алиментов на содержание двух детей.

«Должницей регулярно предпринимались попытки ввести в заблуждение судебных приставов с целью уклонения от уплаты алиментов», — отметила Халимова.

Сегодня женщина за неуплату алиментов была привлечена к уголовной ответственности.

