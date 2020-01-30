Жительница Нижнекамска пожаловалась, что приставы брызнули ей в квартиру из перцового баллончика

Фото: кадр видео ntr-24.ru

Жительница Нижнекамска пожаловалась на превышение полномочий судебных приставов. Она написала в соцсети, что приставы распылили ей через дверной глазок перцовый баллончик.

Случай произошел на улице 30 лет Победы. Приставы долгое время безрезультатно пытались попасть в квартиру. По словам женщины, в конце концов они выдавили глазок и брызнули в квартиру из перцового баллончика, передает ntr-24.ru.

От разбрызнутого баллончика начала задыхаться пенсионерка. Она «еле смогла открыть дверь». Заявительница возмутилась, ведь в квартире могли быть маленькие дети.



«Реальное время» запросило комментарий у службы судебных приставов РТ. В пресс-службе обвинения женщины опровергли и пообещали позже рассказать свою версию событий того вечера.