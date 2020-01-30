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Жительница Нижнекамска пожаловалась, что приставы брызнули ей в квартиру из перцового баллончика

12:31, 30.01.2020
Жительница Нижнекамска пожаловалась, что приставы брызнули ей в квартиру из перцового баллончика
Фото: кадр видео ntr-24.ru

Жительница Нижнекамска пожаловалась на превышение полномочий судебных приставов. Она написала в соцсети, что приставы распылили ей через дверной глазок перцовый баллончик.

Случай произошел на улице 30 лет Победы. Приставы долгое время безрезультатно пытались попасть в квартиру. По словам женщины, в конце концов они выдавили глазок и брызнули в квартиру из перцового баллончика, передает ntr-24.ru.

От разбрызнутого баллончика начала задыхаться пенсионерка. Она «еле смогла открыть дверь». Заявительница возмутилась, ведь в квартире могли быть маленькие дети.

«Реальное время» запросило комментарий у службы судебных приставов РТ. В пресс-службе обвинения женщины опровергли и пообещали позже рассказать свою версию событий того вечера.

Общество Татарстан
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