Жительница Нижнекамска пожаловалась, что приставы брызнули ей в квартиру из перцового баллончика
Жительница Нижнекамска пожаловалась на превышение полномочий судебных приставов. Она написала в соцсети, что приставы распылили ей через дверной глазок перцовый баллончик.
Случай произошел на улице 30 лет Победы. Приставы долгое время безрезультатно пытались попасть в квартиру. По словам женщины, в конце концов они выдавили глазок и брызнули в квартиру из перцового баллончика, передает ntr-24.ru.
От разбрызнутого баллончика начала задыхаться пенсионерка. Она «еле смогла открыть дверь». Заявительница возмутилась, ведь в квартире могли быть маленькие дети.
«Реальное время» запросило комментарий у службы судебных приставов РТ. В пресс-службе обвинения женщины опровергли и пообещали позже рассказать свою версию событий того вечера.Общество Татарстан
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