Philips прекратит выпускать бытовую технику

Нидерландская транснациональная компания Royal Philips прекратит выпускать бытовую технику — она собирается продать этот бизнес и выделить его в отдельную юридическую структуру внутри Philips Group. Данный процесс займет от 12 до 18 месяцев.

Генеральный директор компании Франс ван Хоутен пояснил, что производство бытовой техники не вписывается в стратегическое видение компании как мирового лидера в сфере медицинских технологий.

По итогам 2019 года на продаже бытовой техники Philips выручил 2,3 миллиарда. В целом выручка составила 19,5 млрд, чистая прибыль — 1,17 млрд, говорится в сообщении Philips.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов посетил центр Philips Healthcare и призвал бизнес Нидерландов к сотрудничеству с Татарстаном.