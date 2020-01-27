В Нижнекамске грабитель вместо настоящих денег забрал из кассы МФО муляж

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамске грабитель вместо настоящих денег забрал из кассы центра микрофинансирования «Экспресс Деньги» муляж.

Инцидент произошел накануне в остановочном павильоне по пр. Химиков, 96б. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили потерпевшую — сотрудницу центра и изучили запись камеры видеонаблюдения. Было установлено, что подозреваемый вместо денежных средств забрал из кассы муляж в виде пачки денег с выбросом красящего порошка.

Вскоре подозреваемого задержали рядом с домом, где он проживал. Им оказался 32-летний житель Нижнекамска, ранее он также был судим за грабеж. Ему предъявили обвинения и арестовали, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнекамскому району.