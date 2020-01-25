Ирек Файзуллин в последний раз отчитался перед Миннихановым по программам жилищного строительства

Экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в последний раз отчитался перед президентом РТ по вопросу введения в эксплуатацию жилья. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Согласно отчету Файзуллина, за 25 дней нового года введено в эксплуатацию 149,2 тыс кв. м жилья, что составляет 5% от годового плана. В 2020 году запланирована сдача 130 домов по социальной ипотеке, 177 домов по программе многоквартирного инвестиционного жилья и 10 тыс 680 домов по линии индивидуального жилищного строительства. Всего в Татарстане запланирована реализация 50 программ, передает пресс-служба.



Данное выступление Файзуллина стало завершающим на должности главы Минстроя Татарстана. Новым министром стал глава Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ Фарит Ханифов.

