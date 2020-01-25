В Башкирии, подросток, ударивший ножом родителей и соседку, помещен под стражу

Напавший на родителей подросток на два месяца отправится в СИЗО. На время следственных действий суд отправил его под стражу

«Суд взял под стражу подозреваемого на два месяца на время следственных действий», — передает слова представителя регионального СУ СКР «Интерфакс».

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Подростка направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Напомним, что в Башкирии 17-летний парень напал с ножом на своих родителей и их знакомую. Юноша совершил нападение после того, как вернулся домой. Благодаря сопротивлению отца и своевременно оказанной помощи медиков, жертв удалось избежать. Все трое оказались госпитализированы.

