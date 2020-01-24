В Башкирии 17-летний парень напал с ножом на родителей и их знакомую

В Башкирии 17-летний парень напал с ножом на своих родителей и их знакомую.

Как сообщает пресс-служба Следкома республики, юноша совершил нападение после того, как вернулся домой. Благодаря сопротивлению отца и своевременно оказанной помощи медиков, жертв удалось избежать. Все трое оказались госпитализированы.

После случившегося парень скрылся, однако позже его задержали полицейские.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что причиной нападения могли стать упреки со стороны родителей из-за позднего возвращения юноши домой.

«Он вернулся домой поздно, около 24 часов (по местному времени), родители и подруга матери начали ему выговаривать. Он взял нож, ударил отца, потом соседку, потом матери ногу порезал», — отметил собеседник агентства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в отношении подозреваемого планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



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