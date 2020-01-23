В уфимской школе ученица ранила ножом двоюродную сестру

В Уфе школьница ранила ножом свою двоюродную сестру из-за конфликта в семье.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, 12-летние девочки учатся в одном классе и живут в разных квартирах частного дома. Одна из них принесла из дома нож и после уроков пырнула сестру.

Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Предполагается, что причиной поступка мог послужить конфликт между семьями девочек.

Отцы девочек, родные братья, «не могут поделить жилье, видимо, все это отразилось на отношениях сестер», сказал собеседник агентства.

Следком Башкирии уже приступил к доследственной проверке, на месте работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Башкирии семиклассник сломал позвоночник своему сверстнику.